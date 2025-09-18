Збірна України виходить у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна принесла Україні перемогу у трисетовому поєдинку проти Паули Бадоси, а збірна України здолала Іспанію з рахунком 2:0 та вперше зіграє у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
У чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України зустрілася зі збірною Іспанії. Перший поєдинок одиночного турніру виграла Еліна Світоліна, перемігши Паулу Бадосу з рахунком 5:7, 6:2, 7:5.
Другу одиночну зустріч українки виграли також, що забезпечило перемогу збірної України над Іспанією з рахунком 2:0 за підсумками одиночних матчів. Парний поєдинок проводитись не буде.
Сьогодні українська команда вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг. Суперницями нашої збірної стануть тенісистки з Італії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські сумоїстки привезли з Тайланду золоті медалі чемпіонату світу.
