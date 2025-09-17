    
17.09.2025  15:39   

Харківські сумоїстки привезли з Тайланду золоті медалі чемпіонату світу

Харківські спортсмени успішно вступили у Бангкоку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 12 по 14 вересня 2025 року у Бангкоку (Королівство Таїланд) відбувся чемпіонат світу з сумо серед юніорів та дорослих, у якому схлестнулися близько 300 спортсменів із 29 країн світу. Україну представляли 20 атлетів у двох вікових групах.
 
 
Харківські спортсмени триумфально виступили на змаганнях:
  
  • Тетяна Караченко (до 73 кг) вибоола золото в особистій категорії та бронзу у команді;
  • Ірина Пасічник (абсолютна категорія) стал чемпіонкою в особистій першості та бронзовою призеркою у команді.
 
 
У підсумку збірна України виборола 18 нагород:
  • 6 золотих,
  • 6 срібних та
  • 6 бронзових медалей, підтвердивши свій статус серед найсильніших команд світу.
 
