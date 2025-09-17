17.09.2025 15:39
Харківські сумоїстки привезли з Тайланду золоті медалі чемпіонату світу
Харківські спортсмени успішно вступили у Бангкоку.
, з 12 по 14 вересня 2025 року у Бангкоку (Королівство Таїланд) відбувся
чемпіонат світу з сумо серед юніорів та дорослих, у якому схлестнулися близько 300 спортсменів із 29 країн світу. Україну представляли 20 атлетів у двох вікових групах.
Харківські спортсмени триумфально виступили на змаганнях:
Тетяна Караченко (до 73 кг) вибоола золото в особистій категорії та бронзу у команді;
Ірина Пасічник (абсолютна категорія) стал чемпіонкою в особистій першості та бронзовою призеркою у команді.
У підсумку збірна України виборола 18 нагород:
6 золотих,
6 срібних та
6 бронзових медалей, підтвердивши свій статус серед найсильніших команд світу.
