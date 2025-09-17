17.09.2025 15:20 Віталій Хіневич

Демонстрував зухвалу манеру їзди: прокуратура відреагувала на керування автомобілем неповнолітнім у Харкові

У соціальних мережах поширюються відео, на яких 14-річний харків’янин керує автівкою та демонструє зухвалу манеру їзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

16 вересня 2025 року, перебуваючи за кермом авто, що належить його родині, неповнолітній не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом.

Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху.

На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram