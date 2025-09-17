    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Демонстрував зухвалу манеру їзди: прокуратура відреагувала на керування автомобілем неповнолітнім у Харкові
17.09.2025  15:20   Віталій Хіневич

Демонстрував зухвалу манеру їзди: прокуратура відреагувала на керування автомобілем неповнолітнім у Харкові

У соціальних мережах поширюються відео, на яких 14-річний харків’янин керує автівкою та демонструє зухвалу манеру їзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
16 вересня 2025 року, перебуваючи за кермом авто, що належить його родині, неповнолітній не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом.
 
Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху.
 
На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Надзвичайні події У Харківській області у 78-річної жінки викрали револьвер 17.09 Надзвичайні події На Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації: затримано організаторів 17.09 Надзвичайні події У Харківській області ліквідували пожежі в природних екосистемах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 