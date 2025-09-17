17.09.2025 15:20 Віталій Хіневич
Демонстрував зухвалу манеру їзди: прокуратура відреагувала на керування автомобілем неповнолітнім у Харкові
У соціальних мережах поширюються відео, на яких 14-річний харків’янин керує автівкою та демонструє зухвалу манеру їзди.
16 вересня 2025 року, перебуваючи за кермом авто, що належить його родині, неповнолітній не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом.
Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху.
На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).
