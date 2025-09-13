13.09.2025 13:05 Віталій Хіневич

У Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП

У Печенізькій громаді водій мопеда здійснив наїзд на 55-річну місцеву жительку, яка рухалася узбіччям дороги. Після скоєння ДТП керманич зник у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті автопригоди пішохід отримала тілесні ушкодження. Жінку з переломами та забоями госпіталізували до лікарні.

Поліцейський офіцер Печенізької громади оперативно встановив особу водія. Ним виявився місцевий мешканець, який не досягнув віку, передбаченого законом для керування мототранспортом та керував мопедом без відповідних документів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Поліція Харківщини закликає батьків приділяти особливу увагу безпеці дітей, контролювати їх дозвілля та не дозволяти керувати транспортними засобами без належних документів.

Нагадуємо, що керувати мототранспортом дозволено особам, які досягли 16-річного віку, пройшли навчання та отримали посвідчення водія відповідної категорії», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram