    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП
13.09.2025  13:05   Віталій Хіневич

У Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП

У Печенізькій громаді водій мопеда здійснив наїзд на 55-річну місцеву жительку, яка рухалася узбіччям дороги. Після скоєння ДТП керманич зник у невідомому напрямку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У результаті автопригоди пішохід отримала тілесні ушкодження. Жінку з переломами та забоями госпіталізували до лікарні.
 
Поліцейський офіцер Печенізької громади оперативно встановив особу водія. Ним виявився місцевий мешканець, який не досягнув віку, передбаченого законом для керування мототранспортом та керував мопедом без відповідних документів. 
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
«Поліція Харківщини закликає батьків приділяти особливу увагу безпеці дітей, контролювати їх дозвілля та не дозволяти керувати транспортними засобами без належних документів.
 
Нагадуємо, що керувати мототранспортом дозволено особам, які досягли 16-річного віку, пройшли навчання та отримали посвідчення водія відповідної категорії», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зросла кількість ДТП.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали дитину з прифронтової зони Харківщини 13.09 Надзвичайні події На Харківщині локалізували масштабну лісову пожежу: вогонь охопив понад 25 гектарів 12.09 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини двох цивільних людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 