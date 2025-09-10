    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загинуло 65 громадян, 573 отримали різні травми: у Харківській області зросла кількість ДТП
10.09.2025  15:45   Віталій Хіневич

Загинуло 65 громадян, 573 отримали різні травми: у Харківській області зросла кількість ДТП

За 8 місяців 2025 року на території Харківській області зареєстровано 1745 аварій, з яких 442 з потерпілими.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Унаслідок ДТП загинуло 65 громадян, а 573 отримали різні травми. За цей проміжок часу через автопригоди загинуло 5 дітей та 123 дитини були травмовані.
 
Найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.
 
Найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14 по 20 годину доби, а пік кількості таких аварій - з 15 по 18 години. 
 
 
Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 19 пішоходів, 52 - отримали травми різного ступеня. 
 
 
«Поліція Харківщини звертається до водіїв та пішоходів, не нехтуйте правилами та з відповідальністю ставтесь до власної безпеки та безпеки оточення. Слід памʼятати, що автомобіль - це джерело підвищеної небезпеки. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку та не дозволяйте цього робити іншим», - йдеться у повідомленні.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині п’яний водій збив двох велосипедистів.
 
 
