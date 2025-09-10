10.09.2025 15:45 Віталій Хіневич

Загинуло 65 громадян, 573 отримали різні травми: у Харківській області зросла кількість ДТП

За 8 місяців 2025 року на території Харківській області зареєстровано 1745 аварій, з яких 442 з потерпілими.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Унаслідок ДТП загинуло 65 громадян, а 573 отримали різні травми. За цей проміжок часу через автопригоди загинуло 5 дітей та 123 дитини були травмовані.

Найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 14 по 20 годину доби, а пік кількості таких аварій - з 15 по 18 години.

Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду збільшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули 19 пішоходів, 52 - отримали травми різного ступеня.

«Поліція Харківщини звертається до водіїв та пішоходів, не нехтуйте правилами та з відповідальністю ставтесь до власної безпеки та безпеки оточення. Слід памʼятати, що автомобіль - це джерело підвищеної небезпеки. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку та не дозволяйте цього робити іншим», - йдеться у повідомленні.

