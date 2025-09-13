13.09.2025 11:55 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 12

Слобожанське - 16

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 11

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

