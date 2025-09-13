13.09.2025 11:24 Мирон Зелений

Харків Опера відкриває ювілейний сезон грандіозною постановкою «Енеїди» Миколи Лисенка (фото)

12 вересня у Loft Stage Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка відбулось урочисте відкриття 150-го театрального сезону.





Ця подія має особливе значення, адже сезон є ювілейним: у жовтні театр відзначатиме одразу кілька важливих дат – 100 років від свого заснування, 150-річчя постійних оперних антреприз у Харкові та 245-річчя від першої музично-театральної вистави в місті.

Старт сезону ознаменувала знакова прем’єра – опера «Енеїда» Миколи Лисенка. Це один із наймасштабніших театральних проєктів останніх років, реалізованих із 2022 року.

Уперше більш ніж за пів століття ця перлина української класики знову зазвучала зі сцени – і саме в Харкові. Символічно, що це місто стало місцем, де 100 років тому вперше пролунала українська мова зі сцени оперного театру, а також відбулася світова прем’єра іншої знакової опери Лисенка – «Тарас Бульба», ім’ям автора якої нині названо театр.



Фотогалерея