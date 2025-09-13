    
Главная Фото Культура і Туризм Харків Опера відкриває ювілейний сезон грандіозною постановкою «Енеїди» Миколи Лисенка (фото)
13.09.2025  11:24   Мирон Зелений

Харків Опера відкриває ювілейний сезон грандіозною постановкою «Енеїди» Миколи Лисенка (фото)

12 вересня у Loft Stage Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка відбулось урочисте відкриття 150-го театрального сезону.

Харків, опера, Енеїда

Ця подія має особливе значення, адже сезон є ювілейним: у жовтні театр відзначатиме одразу кілька важливих дат – 100 років від свого заснування, 150-річчя постійних оперних антреприз у Харкові та 245-річчя від першої музично-театральної вистави в місті.
 
Старт сезону ознаменувала знакова прем’єра – опера «Енеїда» Миколи Лисенка. Це один із наймасштабніших театральних проєктів останніх років, реалізованих із 2022 року.
 
Уперше більш ніж за пів століття ця перлина української класики знову зазвучала зі сцени – і саме в Харкові. Символічно, що це місто стало місцем, де 100 років тому вперше пролунала українська мова зі сцени оперного театру, а також відбулася світова прем’єра іншої знакової опери Лисенка – «Тарас Бульба», ім’ям автора якої нині названо театр.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, опера, прем'єра, енеїда, хнатоб
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Надзвичайні події У Харківській області водій мопеда збив жінку та поїхав з місця ДТП 13.09 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 вересня 13.09 Надзвичайні події На Харківщині локалізували масштабну лісову пожежу: вогонь охопив понад 25 гектарів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 