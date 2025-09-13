Харківська область на третьому місці щодо стягнення аліментів

12 714 наказів було винесено українськими судами за 8 місяців 2025 року. Це на 6% менше, ніж за той самий період торік, та на 28% менше, ніж у 2021-му.
Сьогодні краще відпочити й не братися за великі завдання. Розслаблення допоможе відновити сили.
У Харкові протягом дня небо залишатиметься ясним. Увечері можливе збільшення хмарності, проте опадів не прогнозується.
Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.
