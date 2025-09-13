    
13.09.2025  14:09   Віталій Хіневич

Харківська область на третьому місці щодо стягнення аліментів

12 714 наказів було винесено українськими судами за 8 місяців 2025 року. Це на 6% менше, ніж за той самий період торік, та на 28% менше, ніж у 2021-му.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Опендатабот».
 
Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1 654 рішення — 13% від загальної кількості по країні. 
 
Наслідують Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина — 837 (7%), Київщина — 810 (6%), та Львівщина — 772 (6%). Сукупно на ці п’ять регіонів припадає майже 40% усіх судових наказів в Україні цьогоріч.
 
 
Також зазначається, що кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні поступово скорочується. 99 909 таких рішень було винесено судами з 2021 року по серпень 2025-го. 
 
Найбільше таких рішень було зафіксовано у 2021 році — 27 251 наказ. Проте вже у 2024-му їх поменшало на чверть — до 20 504.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень.
 
Тэги:  аліменти, харків
