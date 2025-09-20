20.09.2025 11:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів - 13

Харків - 14

Богодухів - 11

Коломак - 12

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 10

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 14

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

