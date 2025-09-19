Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
