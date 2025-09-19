19.09.2025 09:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 14

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 13

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 14

Берестин - 11

Лозова - 11

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 18 вересня 2025 року.