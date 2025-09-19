У Немишлянському районі Харкова завершують перекладати магістральні мережі

Станом на сьогодні в роботі знаходяться три об’єкти. Зокрема, комунальники оновлюють 170 м трубопроводу холодного водопостачання та демонтують 320 м старої тепломагістралі, яку міняють на сучасну енергоефективну.
День сприятиме ясності мислення та логіці. Але щоб досягти результатів, доведеться подолати лінь і пасивність.
У Харкові цього дня сонце лише зрідка пробиватиметься крізь хмари, опадів не прогнозують.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
