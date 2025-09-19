    
19.09.2025  09:45   Віталій Хіневич

У Немишлянському районі Харкова завершують перекладати магістральні мережі

Станом на сьогодні в роботі знаходяться три об’єкти. Зокрема, комунальники оновлюють 170 м трубопроводу холодного водопостачання та демонтують 320 м старої тепломагістралі, яку міняють на сучасну енергоефективну.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також фахівці завершують одну з найпроблемніших перекладок на території нафтобази, де в лютому 2024 року вибухнув російський безпілотник. 
 
Тоді комунальникам довелося рятували теплотрасу, залиту розпеченим паливом і розплавленими пластиковими люками. Сьогодні на цьому місці завершується повна заміна 700 м труб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували покрівлі на 30 об'єктах.
 
 
