У Немишлянському районі Харкова завершують перекладати магістральні мережі

Станом на сьогодні в роботі знаходяться три об’єкти. Зокрема, комунальники оновлюють 170 м трубопроводу холодного водопостачання та демонтують 320 м старої тепломагістралі, яку міняють на сучасну енергоефективну.

Також фахівці завершують одну з найпроблемніших перекладок на території нафтобази, де в лютому 2024 року вибухнув російський безпілотник.

Тоді комунальникам довелося рятували теплотрасу, залиту розпеченим паливом і розплавленими пластиковими люками. Сьогодні на цьому місці завершується повна заміна 700 м труб.

