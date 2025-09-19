    
19.09.2025  10:30   

Харків та Миколаївщина починають обмін досвідом у межах новоствореної Асоціації

Форум «Стратегічні виміри міст-форпостів», що відбувся 18 вересня в Харкові, вже дає перші результати.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У межах роботи новоствореної Асоціації прифронтових міст та громад стартує активна співпраця між Харковом і Миколаївщиною.
 
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що регіони мають схожі проблеми й підходи до їх вирішення, тож домовилися про обмін досвідом. Йдеться про технології, управлінські рішення та культурні практики.
 
«Гадаю, ми зможемо знайти точки дотику, об'єднатися для того, щоб відстоювати інтереси прифронтових громад. Ми вже домовилися про обміни: умовно кажучи, ми їм даємо технології про дрони, вони нам - про архітектуру і культурні речі. По ситуаційному центру також будемо переймати досвід», - зазначив Віталій Кім.
 
Він також додав, що був вражений Харковом і його незламними мешканцями, підкресливши, що відтепер регіони починають новий етап співпраці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міжнародні партнери підтримуватимуть Асоціацію прифронтових міст та громад
Тэги:  харків
