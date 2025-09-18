18.09.2025 17:35 Віталій Хіневич

Міжнародні партнери підтримуватимуть Асоціацію прифронтових міст та громад

Міжнародні партнери з ООН будуть підтримувати новостворену Асоціацію прифронтових міст та громад.

Про це представники організації заявили сьогодні, 18 вересня, під час форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів», передає РЕДПОСТ.

Зокрема, керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, координатор роботи польових офісів Кенан Маді розповів про напрямки гуманітарної підтримки українців та розробку інфраструктурних проєктів у регіонах.

«Наприклад, спільно з міською владою Харкова ми створили Дорожню карту для модернізації та сталого розвитку мереж водопостачання. Цей проєкт є гарним прикладом співпраці іноземних партнерів, міського керівництва та уряду. І ми будемо продовжувати цю роботу. Крім того, ми готові до подальшої співпраці з відбудови, підтримки ментального здоров’я українців та освіти дітей», - зазначив Кенан Маді.

У свою чергу керівник з регіонального відновлення Програми розвитку ООН Ана Лукатела повідомила, що організація вже має підтверджене фінансування проєктів в Україні на найближчі три роки. Серед пріоритетів - підтримка бізнесу, ветеранів, ВПО та молоді.

Наостанок старший менеджер проєктів Управління ООН з обслуговування проєктів Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі та керівник представництва в Харкові Езекіль Камангулу наголосив на важливості створення Асоціації прифронтових міст та громад.

«Створення Асоціації - це потужний крок уперед. Це нагадує нам: ми сильніші, коли об’єднані. І хоча зараз прифронтові території найбільше постраждали від війни, вони мають і найбільший потенціал розвитку. За наявності достатньої підтримки партнерів вони зможуть бути попереду в процесі відновлення», - наголосив Езекіль Камангулу.

