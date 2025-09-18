18.09.2025 16:00

Форум Асоціації прифронтових міст та громад пройшов у Харкові

Це перша зустріч у такому форматі, і вона мала чітку мету - створити дієву платформу для спільних рішень.



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні у Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад.

Ми запросили керівників з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей - тих, хто, як і ми, щодня працює під постійною загрозою ворожих обстрілів.

Харків - ініціатор створення цієї Асоціації. Ми добре розуміємо, що всі громади, розташовані поруч з лінією бойового зіткнення, стикаються з подібними викликами: безпековими, інфраструктурними, соціальними. Ми маємо спільний досвід і потребуємо спільного представлення - на національному та міжнародному рівнях.

Ми говоримо про особливу ситуацію, бо наші громади живуть зовсім поруч з війною. Через близькість до бойових дій ми існуємо трохи в іншій реальності. Тут усе інакше - і життя людей, і робота бізнесу.

І ця специфіка має бути врахована при формуванні політики, ухваленні рішень та розподілі фінансів. Бо від того залежить стійкість усієї країни.

Питання безпеки, управління в умовах війни, підтримка громадян, відновлення економіки - все це вимагає спільної координації, а не ізольованих зусиль.

За підсумками форуму ми ухвалили резолюцію, яку буде передано Президенту, уряду, міжнародним партнерам і фінансовим інституціям. У ній - конкретні пропозиції: від прямої взаємодії уряду з громадами до нових підходів до відновлення і стабільної ресурсної підтримки!

Ми об’єднуємося, бо разом - сильніші! Разом - здатні впливати. І разом точно здатні досягти більшого!», - сказав Ігор Терехов.