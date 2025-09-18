    
Правоохоронці спіймали мешканця Харківщини, який допомагав уникнути призову на військову службу

На Харківщині прокурори викрили злочинну схему.

Вимагав десятки тисяч гривень за відстроку від мбілізації чоловік: Новини Харкова
 
Як повідомяє РЕДПОСТ, у Богодухові 65-річний  місцевий мешканець організував наступну злочинну схему:
 
  • пропонував «допомогу» для уникнення призову на військову службу під час мобілізації.
  • запевняв «клієнта», що нібито може вплинути на рішення посадових осіб постійно діючої комісії та офіційно встановити факт догляду за матір’ю, що дало б підстави для отримання відстрочки від призову під час особливого періоду. Насправді ж мати «клієнта» жодної допомоги не потребувала.
  • за свої «послуги» зловмисник вимагав 85 тисяч гривень.
 
Правоохоронці затримали його під час отримання обумовленої суми та оголосили підозру у скоєнні злочину.
 
У суді прокурор клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
