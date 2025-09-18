18.09.2025 16:16 Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали мешканця Харківщини, який допомагав уникнути призову на військову службу

На Харківщині прокурори викрили злочинну схему.

Як повідомяє РЕДПОСТ, у Богодухові 65-річний місцевий мешканець організував наступну злочинну схему:

пропонував «допомогу» для уникнення призову на військову службу під час мобілізації.

запевняв «клієнта», що нібито може вплинути на рішення посадових осіб постійно діючої комісії та офіційно встановити факт догляду за матір’ю, що дало б підстави для отримання відстрочки від призову під час особливого періоду. Насправді ж мати «клієнта» жодної допомоги не потребувала.

за свої «послуги» зловмисник вимагав 85 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час отримання обумовленої суми та оголосили підозру у скоєнні злочину.

У суді прокурор клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.