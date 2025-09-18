18.09.2025 15:41 Дмитро Колонєй

Президент Франції доведе у суді, що його дружина - жінка

Макрони нададуть відповідні «наукові докази» суду США.



Як повідомляє РЕДПОСТ, Еммануель Макрон та його дружина Бріжит планують представити суду США фотографічні та наукові докази, щоб довести, що пані Макрон — жінка в рамках позову про наклеп, який вони подали проти правої інфлюенсерки Кандіс Оуенс після того, як вона поширювала свою думку про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Представник Оуенс відповіли клопотанням про відхилення позову.

Адвокат Макронів у цій справі, Том Клер, сказав, що пані Макрон вважала ці заяви «неймовірно засмучуючими» і що вони «відволікають» французького президента.

Він заявив, що «будуть надані експертні свідчення, які матимуть науковий характер», і хоча на цьому етапі він не розкриватиме їхню точну природу, він сказав, що подружжя готове повністю продемонструвати «як загалом, так і конкретно», що звинувачення є хибними.

Оуенс, у березні 2024 року вона заявила, що поставила б на карту «всю свою професійну репутацію» заради... звинувачення.

Між тим це не перша справа у суді з цього приводу. Ця тема виникла в маргінальних онлайн-просторах роками раніше, зокрема, через відео на YouTube 2021 року французьких блогерів Амандін Руа та Наташі Рей. Макрони спочатку виграли справу про наклеп у Франції проти Руа та Рей у 2024 році, але це рішення було скасовано після апеляції у 2025 році з підстав свободи слова, а не на підставі правди. Макрони оскаржують це рішення.

У липні Макрони подали позов проти пані Оуенс у США. У ньому стверджується, що вона «проігнорувала всі достовірні докази, що спростовують її твердження на користь платформінгу відомих конспірологів та перевірених наклепників».

Адвокати Оуенс відповіли на позов Макронів клопотанням про закриття справи, стверджуючи, що справу не слід було подавати в Делавері, оскільки, за її словами, вона не стосується її бізнесу, який зареєстрований у штаті. Вони стверджують, що примус до захисту справи в Делавері спричинить «суттєві фінансові та операційні труднощі».Раніше юридична команда Кендіс Оуенс заявляла, що вважає те, що говорить, правдою, і що немає нічого більш американського, ніж свобода слова та можливість критикувати.