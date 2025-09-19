    
19.09.2025

Минулої доби ворожих ударів зазнали 7 тнаселених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 37-річний чоловік.
 
  • 10 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Мала Данилівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новомиколаївка), АЗС (сел. Шевченкове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь);
  • у Лозівському районі пошкоджено будинок культури, 4 складські будівлі фермерського господарства (с. Башилівка).
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3362 людини.
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.
 
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на пожежі постраждала людина.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
