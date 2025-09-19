19.09.2025 08:50 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали 7 тнаселених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 37-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
10 КАБ;
-
4 БпЛА типу «Герань-2»;
-
3 БпЛА типу «Молнія»;
-
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Мала Данилівка);
-
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новомиколаївка), АЗС (сел. Шевченкове);
-
у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь);
-
у Лозівському районі пошкоджено будинок культури, 4 складські будівлі фермерського господарства (с. Башилівка).
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3362 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової.
