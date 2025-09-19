19.09.2025 08:30

На Харківщині відновлюють роботу вагові комплекси для фур

З 22 вересня 2025 року на території Харківської області відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Комплекси розташовані на таких ділянках:

автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський (відрізок Харків – Чугуїв);

автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (відрізок Селекційне – Таранівка).

Перевищення встановлених габаритно-вагових норм є порушенням законодавства України та тягне за собою адміністративну відповідальність.

У випадках необхідності перевезення вантажів із перевищенням визначених параметрів перевізники та водії повинні своєчасно звертатися до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області для оформлення відповідних дозвільних документів на право проїзду.

