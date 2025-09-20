    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)
20.09.2025  10:19   Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)

Окупанти гатили по трьох районах Харківщини.

Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби загарбники ґатили КАБами та БПЛА по
  • Ізюмському,
  • Богодухівському та
  • Куп’янському районах.
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
  • У селі Піски-Радьківські Борівської територіальної громади пошкоджено домоволодіння.
  • Військові окупаційної армії завдали авіаудару по околицях села Уди Золочівської громади.
  • Через обстріли Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди. 
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
19 вересня 2025 року поліцейські здійснили 47 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 29 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян.
 
Показали наслідки ворожих ударів по селащах правоохоронці: Новини Харкова
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 522 воєнних злочини, скоєних на території області. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог нищив житлові будинки, електромережі та господарчі споруди селищ Харківщини.

 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Надзвичайні події Обстріл Харкова у лютому 2022 року: судитимуть вище командування країни-агресорки (відео) 18.09 Надзвичайні події У Шевченковому на Харківщині впав ворожий БПЛА 18.09 Надзвичайні події Поліція Харківщини фіксує наслідки обстрілів та веде розслідування воєнних злочинів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 