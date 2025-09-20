20.09.2025 10:19 Дмитро Колонєй

Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото)

Окупанти гатили по трьох районах Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , минулої доби загарбники ґатили КАБами та БПЛА по

Ізюмському,

Богодухівському та

Куп’янському районах.

У селі Піски-Радьківські Борівської територіальної громади пошкоджено домоволодіння.

Військові окупаційної армії завдали авіаудару по околицях села Уди Золочівської громади.

Через обстріли Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

19 вересня 2025 року поліцейські здійснили 47 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 29 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією росіян.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 522 воєнних злочини, скоєних на території області.

