20.09.2025 09:16

Ворог нищив житлові будинки, електромережі та господарчі споруди селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 вересня 2025 року від ХОВА.



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

До медиків звернулася 60-річна жінка, яка зазнала травм внаслідок обстрілу с. Сіряки Солоницівської громади 8 вересня 2025 року.

Ворог бив по Харківщині різними видами озброєння:

8 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп'янському районі постраждали

4 приватні будинки,

господарчі споруди,

електромережі (с. Новомиколаївка),

приватний будинок (с. Хатнє);

у Ізюмському районі пошкоджено

2 приватні будинки,

автомобіль (с. Піски-Радьківські).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 194 людини.

Залишилося 86 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3556 людей.