Вогнеборці гасять 5 лісових пожеж на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 вересня 2025 року від ДСНС
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в
Може з’явитися дратівливість і бажання сперечатися через дрібниці. Краще уникати конфліктів і зайнятися справами наодинці.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку у третю суботу вересня професійне свято відзначають фармацевти та раціоналізатори.
