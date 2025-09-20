    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вогнеборці гасять 5 лісових пожеж на Харківщині
20.09.2025  08:45   Дмитро Колонєй

Вогнеборці гасять 5 лісових пожеж на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 вересня 2025 року від ДСНС


Вогнеборці гасять 5 лісових пожеж на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 19 по 20 вересня 2025 року харківські рятувальники здійснили 38 оперативних виїздів:
 
  • 30 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 1 – на перевірку після обстрілу;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в

  • Куп'янському та
  • Берестинському районах області. 
 
Ліквідовано 6 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 га.
 
Триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбили 8 штурмів росіян.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині (фото) 20.09 Надзвичайні події Ворог нищив житлові будинки, електромережі та господарчі споруди селищ Харківщини 20.09 Армія На Харківщині Сили оборони відбили 8 штурмів росіян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 