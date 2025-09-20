    
Армія На Харківщині Сили оборони відбили 8 штурмів росіян
20.09.2025  08:12   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили 8 штурмів росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ,  Фиголівка та в напрямку Одрадного.
 
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про бойову ситуацію на Харківщиін на вечір 19 вересня 2025 року.

 
Материалы по теме

 
