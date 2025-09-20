20.09.2025 08:12 Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили 8 штурмів росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

