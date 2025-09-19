    
19.09.2025  16:15   Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають два боєзіткнення з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» ремонтують і захищають техніку після обстрілів.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
