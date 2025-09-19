19.09.2025 16:15 Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають два боєзіткнення з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Фиголівка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти три рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

