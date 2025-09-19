19.09.2025 12:52 Рита Парфенова

Як у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» ремонтують і захищають техніку після обстрілів (фото)

У бригаді Нацгвардії створили власний «шпиталь» для військової техніки. Тут ремонтують пошкоджені машини, відновлюють трофейну техніку та встановлюють антидронові конструкції для захисту екіпажів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» Національної гвардії України організували майстерню, яку бійці називають «шпиталем» для техніки. Тут працюють колишні автослюсарі та інженери, які повертають у стрій машини з пошкодженнями від обстрілів і ракетних ударів.

Гвардієць Станіслав із позивним «Ротвейлер» вже кілька днів облаштовує бронетранспортер захисною конструкцією. Каркас з профільної труби виготовляють самостійно, потім наварюють спеціальну сітку. Вона має захищати від ударів російських дронів та зберігати життя екіпажу. «Ротвейлер» встановив такий захист вже на понад двадцять бойових машин.

Інший боєць, Костянтин, у цивільному житті працював у автомайстерні. Тепер він ремонтує вантажівки, пошкоджені внаслідок ударів. На одному з КрАЗів він замінював кронштейни, клапани та готував двигун до подальшого встановлення.

У бригаді відновлюють і трофейну техніку. Так, бронетранспортер, залишений окупантами під час Слобожанського контрнаступу, тепер воює на Харківському напрямку. Екіпаж назвав його «Каспером» – «привидом», який раптово з’являється на позиціях і зникає. Однак після численних обстрілів і ця машина потребує захисних «мангалів».

«Каспер» та інша техніка регулярно проходять ремонт у гвардійській майстерні. Тут лагодять пікапи, вантажівки й бронемашини, які отримують пошкодження від уламків чи бездоріжжя. Бійці з ремонтного взводу працюють у кілька змін, щоб якнайшвидше повернути техніку на фронт.

Командир ремонтного підрозділу Владислав із позивним «Маленький ЗІЛ» зазначає, що терміни завжди обмежені: «Кажуть, тиждень у вас є, а наступного дня вже дзвонять і просять зробити терміново».

У бригаді переконані: кожна відремонтована машина допомагає зберегти життя військових і наблизити перемогу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що звичайні трактористи й водії стають на захист Харківщини у складі танкових екіпажів 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України.