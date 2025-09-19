    
Главная Новини Харкова Армія Як у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» ремонтують і захищають техніку після обстрілів (фото)
19.09.2025  12:52   Рита Парфенова

Як у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» ремонтують і захищають техніку після обстрілів (фото)

У бригаді Нацгвардії створили власний «шпиталь» для військової техніки. Тут ремонтують пошкоджені машини, відновлюють трофейну техніку та встановлюють антидронові конструкції для захисту екіпажів.

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Як повідомляє РЕДПОСТ, в 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» Національної гвардії України організували майстерню, яку бійці називають «шпиталем» для техніки. Тут працюють колишні автослюсарі та інженери, які повертають у стрій машини з пошкодженнями від обстрілів і ракетних ударів.

Гвардієць Станіслав із позивним «Ротвейлер» вже кілька днів облаштовує бронетранспортер захисною конструкцією. Каркас з профільної труби виготовляють самостійно, потім наварюють спеціальну сітку. Вона має захищати від ударів російських дронів та зберігати життя екіпажу. «Ротвейлер» встановив такий захист вже на понад двадцять бойових машин.

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Інший боєць, Костянтин, у цивільному житті працював у автомайстерні. Тепер він ремонтує вантажівки, пошкоджені внаслідок ударів. На одному з КрАЗів він замінював кронштейни, клапани та готував двигун до подальшого встановлення.

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

У бригаді відновлюють і трофейну техніку. Так, бронетранспортер, залишений окупантами під час Слобожанського контрнаступу, тепер воює на Харківському напрямку. Екіпаж назвав його «Каспером» – «привидом», який раптово з’являється на позиціях і зникає. Однак після численних обстрілів і ця машина потребує захисних «мангалів».

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

«Каспер» та інша техніка регулярно проходять ремонт у гвардійській майстерні. Тут лагодять пікапи, вантажівки й бронемашини, які отримують пошкодження від уламків чи бездоріжжя. Бійці з ремонтного взводу працюють у кілька змін, щоб якнайшвидше повернути техніку на фронт.

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Командир ремонтного підрозділу Владислав із позивним «Маленький ЗІЛ» зазначає, що терміни завжди обмежені: «Кажуть, тиждень у вас є, а наступного дня вже дзвонять і просять зробити терміново».

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

У бригаді переконані: кожна відремонтована машина допомагає зберегти життя військових і наблизити перемогу України.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що звичайні трактористи й водії стають на захист Харківщини у складі танкових екіпажів 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України.

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Ремонт і захист техніки у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф»

Тэги:  нгу скіф, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 Армія З трактористів — у танкісти: історія бійців, які захищають Харківщину 15.09 Спорт П’ятеро «Скіфів» представлятимуть Україну на Strong Spirit’s Games-2025 у Мадриді 10.09 Армія На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 