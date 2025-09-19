19.09.2025 13:20
У Харкові готуються подавати тепло в гуртожитки для ВПО
Місто планує запуск системи теплопостачання в гуртожитках, де проживають вимушено переміщені особи.
Про це повідомив
міський голова Ігор Терехов сьогодні, 19 вересня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
За його словами, Харків продовжує приймати громадян, евакуйованих з прифронтових територій різних регіонів. Для їх розміщення місто надає місця в гуртожитках, і значна частина переселенців користується цією можливістю.
«Багато переселенців знаходиться в гуртожитках, які ми їм надали. Ми готуємось до опалювального сезону і розглядаємо, як ці гуртожитки підключити до теплопостачання. Як і в попередні опалювальні сезони, всі будуть з теплом», - підкреслив Ігор Терехов.
