19.09.2025  10:05   

У частині Слобідського району тимчасово не буде газу: список адрес

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Слобідському районі Харкова.


У частині Слобідського району тимчасово не буде газу: список адрес
З 23 вересня по 25 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Слобідському районі міста, передає РЕДПОСТ.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами: 
 
  • вул. Аскольдівська буд. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 
  • вул. Машинобудівна буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
  • в’їзд Машинобудівний буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
  • пров. Машинобудівний буд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
  • вул. Олексія Суріна буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63 
  • пров. Олексія Суріна буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/57, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі Харкова завершують перекладати магістральні мережі
