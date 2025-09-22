    
22.09.2025  13:34   Рита Парфенова

У Харкові затримали 19-річного палія, який підпалив мікроавтобус

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до підпалу мікроавтобуса у Салтівському районі Харкова. Хлопець виконував злочин за замовленням, щоб отримати «легкий заробіток» через месенджери.

У Харкові поліція затримала 19-річного палія автомобіля

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, в ніч на 16 вересня близько 01:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про пожежу мікроавтобуса Volkswagen Transporter, припаркованого біля будинку в Салтівському районі Харкова. Вогонь також пошкодив сусідню автівку Toyota.

На місце прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці опитали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження.

Під час відпрацювання району оперативники Харківського РУП № 2 спільно з працівниками карного розшуку ГУНП в області встановили причетного до злочину. Ним виявився 19-річний харків’янин.

За даними поліції, юнак виконував підпал на замовлення. Через месенджери він отримав завдання знайти автівку, погодити її з «замовником», підпалити та відправити відео як доказ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України («умисне знищення або пошкодження майна»). Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові агент спецслужб рф підпалив автомобіль ЗСУ.
