22.09.2025 14:02 Рита Парфенова

На Харківщині дрони бригади «Скіф» знищили ДРГ та укриття окупантів (відео)

5-та Слобожанська бригада Нацгвардії «Скіф» повідомила про ліквідацію диверсійної групи противника та ураження схованки з особовим складом окупантів.

5-та Слобожанська бригада Національної гвардії України «Скіф» розповіла про два бойові епізоди на Південно-Слобожанському напрямку, передає РЕДПОСТ.

Спершу гвардійці виявили диверсійну групу противника на передових позиціях. Для знищення ворога було залучено розрахунок дронів.

У другому епізоді дрони бригади зафіксували місце укриття окупантів, де противник накопичував сили для підготовки штурму. Коли почався рух російських військових, українські підрозділи завдали по них удару, внаслідок чого ворог зазнав значних втрат.

