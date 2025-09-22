Водій Volkswagen збив на смерть пішохода на Полтавському шляху в Харкові

ДТП сталася вранці 22 вересня біля регульованого пішохідного переходу. Внаслідок наїзду загинув 52-річний чоловік. Поліція проводить слідчі дії.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 22 вересня близько 9:30 у Харкові на вулиці Полтавський шлях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Біля регульованого пішохідного переходу 33-річний водій автомобіля Volkswagen LT 46 збив на смерть пішохода.
Жертвою ДТП став 52-річний чоловік, який від отриманих травм загинув на місці.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області провели огляд місця аварії та встановлюють усі обставини інциденту.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: