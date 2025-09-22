22.09.2025 14:18 Рита Парфенова

Водій Volkswagen збив на смерть пішохода на Полтавському шляху в Харкові

ДТП сталася вранці 22 вересня біля регульованого пішохідного переходу. Внаслідок наїзду загинув 52-річний чоловік. Поліція проводить слідчі дії.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 22 вересня близько 9:30 у Харкові на вулиці Полтавський шлях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Біля регульованого пішохідного переходу 33-річний водій автомобіля Volkswagen LT 46 збив на смерть пішохода.

Жертвою ДТП став 52-річний чоловік, який від отриманих травм загинув на місці.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області провели огляд місця аварії та встановлюють усі обставини інциденту.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram