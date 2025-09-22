22.09.2025 14:38 Рита Парфенова

Ігор Терехов: минулого тижня Харків шість разів зазнав ворожих ударів

Найбільш небезпечним став удар дрона-камікадзе по корпусу Національного фармацевтичного університету. Попри пошкодження, навчання триває в онлайн-форматі.



Фото: ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом минулого тижня місто шість разів зазнавало ворожих ударів, передає РЕДПОСТ.

Найбільш небезпечна атака сталася у вівторок, у години ранкового піку, неподалік великого ринку та зупинки громадського транспорту в Слобідському районі. Ворожий дрон-камікадзе «Шахед» влучив у дах одного з корпусів Національного фармацевтичного університету, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Унаслідок цього постраждали четверо людей – троє перехожих і працівниця університету. Будівля зазнала значних руйнувань, однак завдяки оперативним діям рятувальників і комунальних служб усі небезпечні наслідки ліквідовано. Терехов зазначив, що, попри те що об’єкт є державною установою, міська влада надаватиме допомогу в його відновленні.

Міський голова підкреслив, що удар не вплинув на освітній процес – університет продовжує працювати онлайн.

Крім того, ще п’ять дронів типу «Молнія» російські війська випустили в четвер по підприємству в Новобаварському районі, яке не функціонує. Жертв і постраждалих там немає, пожежі також не виникло.

За словами Терехова, загальна тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала 50 годин, що вдвічі менше середнього показника по області. Він закликав харків’ян бути уважними та обережними, адже елементарна обережність часто рятує життя.

