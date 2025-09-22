22.09.2025 15:00 Рита Парфенова

У Куп’янську російські військові обстріляли 74-річного чоловіка

Потерпілий отримав поранення під час поїздки на велосипеді. Йому вдалося врятуватися завдяки допомозі місцевих жителів та евакуації українськими військовими.

Харківська обласна прокуратура повідомила про черговий воєнний злочин російських військових у Куп’янську, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, на початку вересня 2025 року 74-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, коли почув автоматні постріли. Чоловік відчув різкий біль у нозі та впав, після чого поповз і сховався в очереті. Звідти він бачив двох озброєних військовослужбовців у російській формі, які вийшли на дорогу.

Потерпілому вдалося дістатися сусідньої вулиці, де йому допомогли місцеві мешканці. Наступного дня українські військові евакуювали його до Харкова. Під час операції лікарі дістали з ноги кулю від автомата Калашнікова.

Під час допиту чоловік детально виклав обставини події. За цим фактом Куп’янська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих дій, спрямованих на ідентифікацію військовослужбовців рф, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.

