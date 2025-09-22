    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Куп’янську російські військові обстріляли 74-річного чоловіка
22.09.2025  15:00   Рита Парфенова

У Куп’янську російські військові обстріляли 74-річного чоловіка

Потерпілий отримав поранення під час поїздки на велосипеді. Йому вдалося врятуватися завдяки допомозі місцевих жителів та евакуації українськими військовими.

У Куп’янську військові рф поранили 74-річного велосипедиста

Харківська обласна прокуратура повідомила про черговий воєнний злочин російських військових у Куп’янську, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, на початку вересня 2025 року 74-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, коли почув автоматні постріли. Чоловік відчув різкий біль у нозі та впав, після чого поповз і сховався в очереті. Звідти він бачив двох озброєних військовослужбовців у російській формі, які вийшли на дорогу.

Потерпілому вдалося дістатися сусідньої вулиці, де йому допомогли місцеві мешканці. Наступного дня українські військові евакуювали його до Харкова. Під час операції лікарі дістали з ноги кулю від автомата Калашнікова.

Під час допиту чоловік детально виклав обставини події. За цим фактом Куп’янська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих дій, спрямованих на ідентифікацію військовослужбовців рф, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Куп’янську 45-річна жінка отримала поранення після підриву на вибуховому пристрої. Поліцейські доставили її у безпечне місце та передали медикам.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
