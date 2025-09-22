22.09.2025 12:53 Рита Парфенова

У Куп'янську волонтерка підірвалася на вибухівці: поліція евакуювала постраждалу

У Куп’янську 45-річна жінка отримала поранення після підриву на вибуховому пристрої. Поліцейські доставили її у безпечне місце та передали медикам.

21 вересня у Куп’янську Харківської області на сходах школи вибухнув невідомий предмет. Внаслідок інциденту постраждала 45-річна волонтерка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області

Жінка отримала вибухове поранення та перелом ноги. Поліцейські евакуювали потерпілу з небезпечної території та передали медикам. Лікарі доставили її до лікарні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – «воєнні злочини».

Поліція наголошує, що на територіях, де тривають бойові дії, рівень мінної небезпеки залишається дуже високим. Громадян закликають бути максимально обережними, не наближатися до підозрілих предметів та одразу повідомляти про них за телефонами «101» або «102».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 вересня в місті Куп’янськ стався підрив на вибухонебезпечному предметі. Постраждала жінка перебуває у важкому стані.