На Харківщині виявили фальсифікований ветпрепарат «Драксин»

Служба безпеки України попередила про розповсюдження підробленого препарату «Драксин» для тварин. На ринку вже могло опинитися до 150 фальсифікованих одиниць.
За даними відомства, з 1 січня по 1 травня 2025 року невстановлені особи реалізували на території країни близько 120–150 одиниць підробленого препарату.
Фальсифікат повністю імітує оригінальну картонну упаковку, однак має відмінність: на етикетці та коробці відсутнє зображення вівці та напис «та овець». Розчин у скляній тарі 100 мл має жовтуватий відтінок.
СБУ закликає суб’єктів господарювання, які займаються розведенням та утриманням тварин, бути уважними та не допускати використання фальсифікованих ветеринарних препаратів.
Комментариев: 0
Сьогодні ваша уява може вдихнути нові барви в буденні справи, проте є ризик сплутати мрії з фактами. Важливо залишатися реалістом, щоб уникнути помилкових рішень.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
влажность:
давление:
ветер: