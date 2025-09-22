На Харківщині виявили фальсифікований ветпрепарат «Драксин»

22.09.2025 12:32 Рита Парфенова

Служба безпеки України попередила про розповсюдження підробленого препарату «Драксин» для тварин. На ринку вже могло опинитися до 150 фальсифікованих одиниць.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу, отримано інформацію від СБУ в Харківській області про факт розповсюдження в Україні фальсифікованого ветеринарного препарату «Драксин» 100 мл, виробник «Zoetis» (США), серія №695598, термін придатності – до червня 2026 року.

За даними відомства, з 1 січня по 1 травня 2025 року невстановлені особи реалізували на території країни близько 120–150 одиниць підробленого препарату.

Фальсифікат повністю імітує оригінальну картонну упаковку, однак має відмінність: на етикетці та коробці відсутнє зображення вівці та напис «та овець». Розчин у скляній тарі 100 мл має жовтуватий відтінок.

СБУ закликає суб’єктів господарювання, які займаються розведенням та утриманням тварин, бути уважними та не допускати використання фальсифікованих ветеринарних препаратів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram