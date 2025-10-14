14.10.2025 12:34 Рита Парфенова

Правоохоронці Харкова викрили організовану групу, що продавала фальшиві БАДи під виглядом державної програми (відео, фото)

Чотирьом мешканцям Києва повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах: вони продавали літнім людям та хворим фальсифіковані біологічно-активні добавки через кол-центр і соцмережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області викрили організовану групу, яка займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічно активних добавок (БАДів). Зловмисники під виглядом вигаданої державної програми «Підтримка» запускали таргетовану рекламу у соцмережах і організували кол-центр для продажу «ліків» літнім людям та особам із хронічними хворобами. Встановлено, що клієнтська база угруповання налічувала 49 тисяч осіб.

Очолив групу 41-річний мешканець Києва, який організував виробництво фальсифікованих БАДів на потужностях різних виробників України. Для прикриття незаконної діяльності використовував створену юридичну особу. Вміст добавок не відповідав заявленим на упаковці компонентам, а при систематичному вживанні міг завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Підозрювані орендували офіс у Києві, звідки здійснювали дзвінки потенційним покупцям, запевняли їх у «чудодійних властивостях» продукції і пропонували придбати її нібито в межах державної програми. Замовлення надсилали поштою, а кошти потерпілих перераховували на контрольовані рахунки.

На цей час доведено шість епізодів шахрайства на суму близько 100 тисяч гривень. Перевіряється причетність угруповання до ошукання ще понад 80 осіб на суму близько 1 мільйона гривень. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, БАДи, спортивне харчування та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили чотирьом членам групи про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене організованою групою), що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори звернулися до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам Харківської області.

Користувачів інтернету закликають бути обережними та ознайомитися з правилами безпечного перебування у цифровому просторі на сайті проєкту «Кібер Брама».

