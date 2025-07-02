02.07.2025 12:45 Рита Парфенова

Цех із виготовлення фальсифікованих цигарок викрито у Харкові: справу передано до суду (фото)

Троє харків’ян облаштували підпільне виробництво тютюнових виробів без акцизу. Під час обшуків вилучено обладнання, сировину й 10 тисяч пачок цигарок.

У Харкові правоохоронці викрили нелегальний цех, у якому виготовляли фальсифіковані тютюнові вироби без акцизних марок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Організував підпільне виробництво 35-річний місцевий мешканець разом із двома спільниками. Цигарки виготовляли в облаштованому нежитловому приміщенні одного з домоволодінь, де встановили спеціальне обладнання – верстати для набивання тютюну в гільзи. Готову продукцію фасували та збували по всій Україні оптовими партіями.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно з кіберполіцією провели серію обшуків, у ході яких вилучили 9 виробничих верстатів, сировину й близько 10 тисяч пачок сигарет без акцизу. Купити контрафакт можна було за ціною нижчою за ринкову.

На підставі зібраних доказів детективи Бюро економічної безпеки України оголосили всім фігурантам підозру. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнової продукції, вчинене організованою групою осіб. Досудове розслідування завершене, а справу передано до суду.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

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