    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Цех із виготовлення фальсифікованих цигарок викрито у Харкові: справу передано до суду (фото)
02.07.2025  12:45   Рита Парфенова

Цех із виготовлення фальсифікованих цигарок викрито у Харкові: справу передано до суду (фото)

Троє харків’ян облаштували підпільне виробництво тютюнових виробів без акцизу. Під час обшуків вилучено обладнання, сировину й 10 тисяч пачок цигарок.

у Харкові цех із виготовлення цигарок без акцизу

У Харкові правоохоронці викрили нелегальний цех, у якому виготовляли фальсифіковані тютюнові вироби без акцизних марок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Організував підпільне виробництво 35-річний місцевий мешканець разом із двома спільниками. Цигарки виготовляли в облаштованому нежитловому приміщенні одного з домоволодінь, де встановили спеціальне обладнання – верстати для набивання тютюну в гільзи. Готову продукцію фасували та збували по всій Україні оптовими партіями.

у Харкові цех із виготовлення цигарок без акцизу

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно з кіберполіцією провели серію обшуків, у ході яких вилучили 9 виробничих верстатів, сировину й близько 10 тисяч пачок сигарет без акцизу. Купити контрафакт можна було за ціною нижчою за ринкову.

у Харкові цех із виготовлення цигарок без акцизу

На підставі зібраних доказів детективи Бюро економічної безпеки України оголосили всім фігурантам підозру. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнової продукції, вчинене організованою групою осіб. Досудове розслідування завершене, а справу передано до суду.

у Харкові цех із виготовлення цигарок без акцизу

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники Харківщини викрили підпільний цех фальсифікату: вилучено алкоголю на 25 млн грн (відео).

Тэги:  цигарки, фальсифікат, без акцизу, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 Надзвичайні події У Харкові поліція вилучила безакцизні цигарки та алкоголь на понад 4,5 мільйона гривень 18.07 Економіка та промисловість В Україні заборонили низку тютюнових виробів 11.07 Економіка та промисловість В Україні обмежили продаж деяких видів цигарок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 