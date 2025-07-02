На Харківському напрямку окупанти втратили понад 110 людей і 80 одиниць техніки

Оперативна ситуація на напрямку залишається складною: за добу ворог 17 разів намагався прорвати українську оборону, але зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 2 липня ситуація в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» лишається напруженою, але контрольованою. За інформацією командування, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував позиції українських військових, зокрема у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелений, Мілове, Кам’янка, Глибоке та у напрямку Амбарного.
Російські окупаційні війська завдали 5 авіаударів, застосувавши 6 керованих авіабомб (КАБ) і 26 некерованих ракет (НАР). Також було зафіксовано 491 обстріл позицій Сил оборони, з них 62 – дронами-камікадзе.
Втрати ворога за минулу добу становлять 112 осіб, з яких 55 – безповоротні втрати. Також знищено 84 одиниці озброєння та техніки, зокрема:
Крім того, знищено:
Сили оборони продовжують тримати позиції, нищити ворожі сили та ефективно виконувати завдання із стримування збройної агресії рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська здійснили 24 штурми на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Під ударами – Вовчанськ, Сеньківка, Радьківка та інші населені пункти.
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