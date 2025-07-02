У селі Руські Тишки під Харковом ворожий обстріл спричинив пожежу в приватному будинку

Вогонь охопив 30 квадратних метрів житла. До гасіння залучалися рятувальники ДСНС та добровольці з Циркунівської громади. Постраждалих немає.
Вранці 2 липня російські війська обстріляли село Руські Тишки Циркунівської громади Харківського району. Внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено близько 30 квадратних метрів будівлі. До ліквідації пожежі долучилися підрозділ ДСНС та два відділення Циркунівської добровільної пожежної команди.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців загоряння оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 липня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, чотири з яких стали наслідком обстрілів.
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