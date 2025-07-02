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02.07.2025  13:30   Рита Парфенова

У селі Руські Тишки під Харковом ворожий обстріл спричинив пожежу в приватному будинку

Вогонь охопив 30 квадратних метрів житла. До гасіння залучалися рятувальники ДСНС та добровольці з Циркунівської громади. Постраждалих немає.

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Вранці 2 липня російські війська обстріляли село Руські Тишки Циркунівської громади Харківського району. Внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено близько 30 квадратних метрів будівлі. До ліквідації пожежі долучилися підрозділ ДСНС та два відділення Циркунівської добровільної пожежної команди.

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Завдяки злагодженим діям вогнеборців загоряння оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 липня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, чотири з яких стали наслідком обстрілів.

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Новини Харкова: після обстрілу села Руські Тишки згорів приватний будинок

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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