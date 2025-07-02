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02.07.2025  08:29   Рита Парфенова

На Харківщині минулої доби – понад два десятки атак ворога на двох напрямках

Російські війська здійснили 24 штурми на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Під ударами – Вовчанськ, Сеньківка, Радьківка та інші населені пункти.

генштаб зсу мапа

Протягом минулої доби російські війська активізували бойові дії на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 атак у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в напрямку Амбарного.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів, зокрема в районах Радьківки, Степової Новоселівки, Сеньківки, Голубівки, Загризового, Зеленого Гаю та у напрямку Новоосинового.

генштаб зсу мапа

Крім того, противник завдав авіаударів, зокрема по населених пунктах Вільхуватка та Зибине. Українські оборонці тримають позиції та відбивають атаки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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