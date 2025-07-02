На Харківщині минулої доби – понад два десятки атак ворога на двох напрямках

Російські війська здійснили 24 штурми на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Під ударами – Вовчанськ, Сеньківка, Радьківка та інші населені пункти.
Протягом минулої доби російські війська активізували бойові дії на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 атак у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в напрямку Амбарного.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів, зокрема в районах Радьківки, Степової Новоселівки, Сеньківки, Голубівки, Загризового, Зеленого Гаю та у напрямку Новоосинового.
Крім того, противник завдав авіаударів, зокрема по населених пунктах Вільхуватка та Зибине. Українські оборонці тримають позиції та відбивають атаки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.
Комментариев: 0
Сьогодні день буде насиченим подіями та емоціями, особливо сприятливим для інтелектуальної діяльності. Уникайте надмірної прискіпливості та необережних висловлювань.
У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.
2 липня відзначають День податківця України.
влажность:
давление:
ветер: