02.07.2025 08:29 Рита Парфенова

На Харківщині минулої доби – понад два десятки атак ворога на двох напрямках

Російські війська здійснили 24 штурми на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Під ударами – Вовчанськ, Сеньківка, Радьківка та інші населені пункти.

Протягом минулої доби російські війська активізували бойові дії на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 атак у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в напрямку Амбарного.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмів, зокрема в районах Радьківки, Степової Новоселівки, Сеньківки, Голубівки, Загризового, Зеленого Гаю та у напрямку Новоосинового.

Крім того, противник завдав авіаударів, зокрема по населених пунктах Вільхуватка та Зибине. Українські оборонці тримають позиції та відбивають атаки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 2 липня ворог вдарив дронами-камікадзе по Новобаварському району Харкова та сільгосппідприємствах Куп’янщини. Пошкоджені будівлі, виникли масштабні пожежі, є травмовані.