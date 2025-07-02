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02.07.2025  12:15   Рита Парфенова

У Харкові затримано агента фсб, який готував серію терактів біля держустанов

Харків'янин, завербований через Telegram, виготовив три вибухові пристрої для підривів у місті. Він маскував вибухівку під побутові речі та діяв за вказівками російської спецслужби.

держзрада

Служба безпеки України провела спецоперацію в Харкові та затримала 48-річного місцевого мешканця, який за завданням фсб готував теракти в місті. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Чоловік працював лаборантом в одному з харківських вишів. За інструкціями з Telegram-каналу він власноруч виготовив три вибухові пристрої, посилені уражальними елементами – цвяхами, шурупами та гайками.

СБУ викрила у Харкові агента фсб, який готував вибухи біля держустанов СБУ викрила у Харкові агента фсб, який готував вибухи біля держустанов

Вибухівку він споряджав у квартирі знайомих, які залишили йому ключі для догляду за житлом. Готові СВП він ховав у схованках, замаскувавши під побутові предмети, зокрема спортивні м’ячі. Затримали його під час спроби облаштувати чергову схованку поблизу житлового будинку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ще одну вибухівку, її компоненти та телефон, через який підозрюваний контактував із кураторами з фсб. Слідчі повідомили йому про підозру за статтями щодо підготовки теракту та незаконного зберігання вибухівки. Зловмисника взято під варту, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який передавав ворогу координати українських військових.

Тэги:  сбу, теракт, харків
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