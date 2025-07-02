    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова
02.07.2025  11:51   Рита Парфенова

Комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова

Працівники міських підприємств швидко впоралися з ліквідацією пошкоджень після ворожої атаки. Прибрано скло, сміття, впорядковано двори та прилеглі вулиці.

Харківські комунальники прибрали наслідки обстрілу в Новобаварському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду. 

Після нічного ворожого удару по Новобаварському району Харкова працівники КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» оперативно вийшли на місце події.

Комунальники прибрали уламки скла, сміття, розчищали територію від наслідків вибухової хвилі та наводили лад у дворах і на прилеглих вулицях.

Міська інфраструктура поступово повертається до стабільного стану завдяки злагодженій роботі служб.

Харківські комунальники прибрали наслідки обстрілу в Новобаварському районі Харківські комунальники прибрали наслідки обстрілу в Новобаварському районі

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що  внаслідок удару дрона по Новобаварському району постраждали щонайменше сім будівель. Комунальники працюють на місці для ліквідації пошкоджень.

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 ЖКГ Після атаки дронів на Харків комунальники вже закрили більше половини пошкоджених вікон (фото) 02.07 Надзвичайні події У Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків 02.07 ЖКГ У Харкові через нічну атаку пошкоджено понад 50 вікон і дахи двох будинків (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 