02.07.2025 11:51 Рита Парфенова

Комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова

Працівники міських підприємств швидко впоралися з ліквідацією пошкоджень після ворожої атаки. Прибрано скло, сміття, впорядковано двори та прилеглі вулиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Після нічного ворожого удару по Новобаварському району Харкова працівники КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» оперативно вийшли на місце події.

Комунальники прибрали уламки скла, сміття, розчищали територію від наслідків вибухової хвилі та наводили лад у дворах і на прилеглих вулицях.

Міська інфраструктура поступово повертається до стабільного стану завдяки злагодженій роботі служб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару дрона по Новобаварському району постраждали щонайменше сім будівель. Комунальники працюють на місці для ліквідації пошкоджень.