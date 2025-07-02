Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні день буде насиченим подіями та емоціями, особливо сприятливим для інтелектуальної діяльності. Уникайте надмірної прискіпливості та необережних висловлювань.
У Харкові протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Дощ очікується ближче до другої половини й збережеться до вечора.
2 липня відзначають День податківця України.
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