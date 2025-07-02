02.07.2025 11:24 Рита Парфенова

Чоловіку оголосили підозру за систематичне домашнє насильство над співмешканкою у Харкові

Порушник не зупинився навіть після першого кримінального провадження. Його дії кваліфіковано як домашнє насильство – справу ведуть слідчі Київського району.

У Харкові поліцейські повідомили 53-річному чоловіку про підозру у систематичному вчиненні домашнього насильства щодо своєї 54-річної співмешканки, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронці встановили, що протягом тривалого часу він принижував, ображав і погрожував жінці, не реагуючи ні на профілактичні розмови, ні на адміністративні стягнення, ні на попередження про кримінальну відповідальність.

Попри відкриту кримінальну справу за умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ), яка вже передана до суду, чоловік продовжив знущатися з жінки: він вимагав гроші, лаявся та погрожував. У результаті проти нього порушено нове кримінальне провадження – за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Слідчі вже оголосили підозру.

Поліція закликає громадян не мовчати про факти домашнього насильства й звертатися по допомогу на лінії «102» або 1547.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.