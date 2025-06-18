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18.06.2025  14:19   Рита Парфенова

Відомі анаболічні стероїди з Малайзіїї виготовляли на Харківщині: правоохоронці викрили підпільне виробництво (відео, фото)

Нацполіція припинила діяльність масштабного злочинного угруповання, яке виготовляло небезпечні анаболіки в антисанітарних умовах і збувало їх під виглядом продукції з Малайзії.

Під час обшуків вилучено товару на десятки мільйонів гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, національна поліція ліквідувала найбільше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, що видавалися за імпортні препарати для спортсменів. Виготовлення засобів для нарощення м’язової маси, «сушки» тіла та схуднення відбувалося в одній із квартир Харківщини – без дотримання норм безпеки та гігієни.

На Харківщині викрили масштабне виробництво фальшивих стероїдів На Харківщині викрили масштабне виробництво фальшивих стероїдів

До складу «препаратів» входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб, зокрема онкологічних. Попри наявність серйозних протипоказань, зловмисники реалізовували їх у небезпечних дозах, без рецепта й медичного контролю. Продукцію пакували у фальсифіковану тару з підробленими логотипами, серійними номерами та інструкціями, і продавали онлайн під виглядом малайзійських препаратів. Один такий «препарат» коштував до 3000 гривень.

На Харківщині викрили масштабне виробництво фальшивих стероїдів

До складу злочинного угруповання входили п’ятеро осіб. Двоє мешканців Харківщини займались виготовленням і пакуванням, троє братів зі Львівщини – закупівлею та продажем по всій Україні. Продукцію відправляли щодня та навіть планували масштабувати бізнес.

анаболіки

Під час одночасних обшуків у чотирьох областях – Харківській, Київській, Одеській та Львівській – поліцейські вилучили понад 20 тисяч упаковок стероїдів, 3000 ампул невідомого походження, спеціальне обладнання, а також готівку на понад 37 мільйонів гривень у різній валюті.

На Харківщині викрили масштабне виробництво фальшивих стероїдів

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 321-1 КК України – збут фальсифікованих лікарських засобів організованою групою з використанням ІТ. Це – перше таке провадження в Україні, де доведено, що стероїди містили фармацевтичні активні речовини. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові викрили групу, що вирощувала та продавала канабіс на понад 1,6 млн грн.

Тэги:  фальсифікат, ліки, поліція, харків
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