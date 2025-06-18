18.06.2025 14:19 Рита Парфенова

Відомі анаболічні стероїди з Малайзіїї виготовляли на Харківщині: правоохоронці викрили підпільне виробництво (відео, фото)

Нацполіція припинила діяльність масштабного злочинного угруповання, яке виготовляло небезпечні анаболіки в антисанітарних умовах і збувало їх під виглядом продукції з Малайзії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, національна поліція ліквідувала найбільше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, що видавалися за імпортні препарати для спортсменів. Виготовлення засобів для нарощення м’язової маси, «сушки» тіла та схуднення відбувалося в одній із квартир Харківщини – без дотримання норм безпеки та гігієни.

До складу «препаратів» входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб, зокрема онкологічних. Попри наявність серйозних протипоказань, зловмисники реалізовували їх у небезпечних дозах, без рецепта й медичного контролю. Продукцію пакували у фальсифіковану тару з підробленими логотипами, серійними номерами та інструкціями, і продавали онлайн під виглядом малайзійських препаратів. Один такий «препарат» коштував до 3000 гривень.

До складу злочинного угруповання входили п’ятеро осіб. Двоє мешканців Харківщини займались виготовленням і пакуванням, троє братів зі Львівщини – закупівлею та продажем по всій Україні. Продукцію відправляли щодня та навіть планували масштабувати бізнес.

Під час одночасних обшуків у чотирьох областях – Харківській, Київській, Одеській та Львівській – поліцейські вилучили понад 20 тисяч упаковок стероїдів, 3000 ампул невідомого походження, спеціальне обладнання, а також готівку на понад 37 мільйонів гривень у різній валюті.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 321-1 КК України – збут фальсифікованих лікарських засобів організованою групою з використанням ІТ. Це – перше таке провадження в Україні, де доведено, що стероїди містили фармацевтичні активні речовини. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові викрили групу, що вирощувала та продавала канабіс на понад 1,6 млн грн.