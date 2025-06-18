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18.06.2025  13:37   Рита Парфенова

У Харкові лісники облаштовують протипожежні смуги в Григорівському бору та Залютиному

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» створюють захисні смуги для запобігання поширенню лісових пожеж.

У харківських лісах створюють смуги захисту від пожеж У харківських лісах створюють смуги захисту від пожеж

У харківських урочищах «Григорівський бір» та «Залютине» працівники лісового господарства СКП «Харківзеленбуд» проводять оновлення захисних протипожежних смуг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Як повідомили в підприємстві, такі заходи створюють надійний бар’єр, що допомагає суттєво знизити ризик розповсюдження вогню у разі лісової пожежі. Смуги шириною щонайменше 3 метри орють спеціальною технікою, загортаючи в землю легкозаймистий сухостій – траву, хвою, опале листя.

Харків’ян закликають обмежити відвідування лісів у пожежонебезпечний період, суворо дотримуватись правил протипожежної безпеки та не залишати сміття після відпочинку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби рятувальники ДСНС загасили на Харківщині 5 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 55,9 га.

Тэги:  лісник, харків
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