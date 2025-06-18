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18.06.2025  09:13   Рита Парфенова

На Харківщині через обстріли сталися дві пожежі – пошкоджено житло, постраждав водій

Рятувальники загасили дві пожежі, спричинені ударами дронів у Богодухівському та Ізюмському районах. У селі Ріпки горів автомобіль, у місті Ізюм – господарча споруда.

На фото м. Ізюм
На фото: м. Ізюм

Протягом доби 17 червня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському та Ізюмському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Ріпки Богодухівського району ворожий ударний БпЛА влучив у легковий автомобіль, через що виникла пожежа площею 12 м². Унаслідок удару постраждав водій.

Сьогодні вранці у місті Ізюм безпілотник влучив біля приватного будинку. Загорілася господарча споруда, площа займання – 30 м². Вибухами було зруйновано один житловий будинок і ще вісім – пошкоджено.

Загалом за добу підрозділи ДСНС області здійснили 25 оперативних виїздів, зокрема:
▪️ 13 – на гасіння пожеж (2 з них спричинені обстрілами);
▪️ 6 – на проведення інших невідкладних робіт;
▪️ 4 – на допомогу населенню;
▪️ 2 – на інші виклики.

Також рятувальники загасили 5 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 55,9 га.

Піротехніки ДСНС виявили й знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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