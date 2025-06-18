18.06.2025 09:36

У Харкові 26 червня відбудеться Digital Transformation Day для малого та середнього бізнесу

Kharkiv IT Cluster проведе безкоштовний захід у межах проєкту EEN, на якому учасники дізнаються про цифрові рішення для HR, PR, фінансів і права, отримають поради від експертів і ознайомляться з кейсами українських компаній.

У Харкові 26 червня відбудеться Digital Transformation Day – подія для малого та середнього бізнесу, яку організовує Kharkiv IT Cluster у межах європейського проєкту Enterprise Europe Network (EEN). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Захід спрямований на допомогу підприємцям, які прагнуть впроваджувати цифрові інструменти у своїй діяльності. У програмі – презентації готових цифрових рішень для сфери HR, PR, фінансів і права, виступи експертів, обговорення реальних кейсів українських компаній та нетворкінг.

Дата: 26 червня

Час: з 09:30 до 14:30

Формат: офлайн

Участь безкоштовна – за попередньою реєстрацією

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