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18.06.2025  13:27   Рита Парфенова

На Харківщині затримали полковника ТЦК на хабарі за зняття з обліку вантажівок і відстрочку від призову

Поліція викрила начальника відділу Богодухівського районного ТЦК та СП, який вимагав хабаря за видачу довідок щодо військового обліку та відстрочку від призову.

У Харківській області затримано полковника ТЦК за хабар у 500 доларів

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліцейські затримали посадовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час одержання хабара у розмірі 500 доларів США.

Оперативники управління карного розшуку разом зі слідчими та спецпідрозділом «КОРД» задокументували факт вимагання неправомірної вигоди начальником одного з відділів Богодухівського районного ТЦК. За даними слідства, 50-річний полковник просив у громадянина 500 доларів США за оформлення довідок про зняття з військового обліку двох вантажівок КамАЗ, які належать підприємству заявника, а також ще 500 доларів за надання відстрочки від призову працівнику цього підприємства.

Посадовця затримали 16 червня під час передачі грошей відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Харківській області затримано полковника ТЦК за хабар у 500 доларів У Харківській області затримано полковника ТЦК за хабар у 500 доларів

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у квартирі його матері, у службовому кабінеті та в двох авто. Вилучено мобільні телефони, готівку та два запали типу УЗРГМ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, у значному розмірі.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка "допомагала" за 6000 долларів незаконно втекати з України чоловікам.
Тэги:  ухилянт, хабар, харків
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