18.06.2025 13:27 Рита Парфенова

На Харківщині затримали полковника ТЦК на хабарі за зняття з обліку вантажівок і відстрочку від призову

Поліція викрила начальника відділу Богодухівського районного ТЦК та СП, який вимагав хабаря за видачу довідок щодо військового обліку та відстрочку від призову.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліцейські затримали посадовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час одержання хабара у розмірі 500 доларів США.

Оперативники управління карного розшуку разом зі слідчими та спецпідрозділом «КОРД» задокументували факт вимагання неправомірної вигоди начальником одного з відділів Богодухівського районного ТЦК. За даними слідства, 50-річний полковник просив у громадянина 500 доларів США за оформлення довідок про зняття з військового обліку двох вантажівок КамАЗ, які належать підприємству заявника, а також ще 500 доларів за надання відстрочки від призову працівнику цього підприємства.

Посадовця затримали 16 червня під час передачі грошей відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у квартирі його матері, у службовому кабінеті та в двох авто. Вилучено мобільні телефони, готівку та два запали типу УЗРГМ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, у значному розмірі.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

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