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18.06.2025  13:06   Рита Парфенова

У Харкові 19 червня очікуються сильні пориви вітру – оголошено жовтий рівень небезпеки

Удень 19 червня по Харкову та області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Через погіршення погодних умов можливі перебої в роботі енергетичних, комунальних служб і ускладнення руху транспорту.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтий рівень), передає РЕДПОСТ.

Удень 19 червня по Харкову та Харківській області прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Мешканцям радять бути обережними на вулиці, уникати стоянки авто під деревами та слабо закріпленими конструкціями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 18 червня в області та Харкові очікуються грози, а вдень 19 червня – сильні пориви вітру до 20 м/с. 
Тэги:  негода, вітер, харків
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