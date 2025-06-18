У Харкові 19 червня очікуються сильні пориви вітру – оголошено жовтий рівень небезпеки

Удень 19 червня по Харкову та області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Через погіршення погодних умов можливі перебої в роботі енергетичних, комунальних служб і ускладнення руху транспорту.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтий рівень), передає РЕДПОСТ.
Удень 19 червня по Харкову та Харківській області прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.
Мешканцям радять бути обережними на вулиці, уникати стоянки авто під деревами та слабо закріпленими конструкціями.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні зірки не сприймають жодних обмежень і шаблонів – на вас чекає сплеск свіжих ідей. Обов’язково занотовуйте свої думки, адже вони можуть стати у пригоді в майбутньому.
18 червня на Харківщині переважатиме мінлива хмарність: у Харкові – без опадів, в області подекуди можливий нетривалий дощ.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
влажность:
давление:
ветер: