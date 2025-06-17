17.06.2025 14:06 Рита Парфенова

У Харкові оголосили штормове попередження на 18–19 червня

У ніч на 18 червня в області та Харкові очікуються грози, а вдень 19 червня – сильні пориви вітру до 20 м/с. Через негоду можливі перебої в роботі комунальних служб і транспорту.



Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища на території міста та області у найближчі два дні, передає РЕДПОСТ.

Уночі 18 червня у Харкові та по всій області прогнозуються грози.

Удень 19 червня очікується посилення вітру – його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Синоптики наголошують, що така погода може негативно вплинути на діяльність енергетичних підприємств, роботу будівельних організацій, а також ускладнити пересування транспорту та роботу комунальних служб.

З огляду на потенційну загрозу, оголошено жовтий рівень небезпечності (I рівень).

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 17 червня 2025 року.