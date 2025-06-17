У Харкові оголосили штормове попередження на 18–19 червня

У ніч на 18 червня в області та Харкові очікуються грози, а вдень 19 червня – сильні пориви вітру до 20 м/с. Через негоду можливі перебої в роботі комунальних служб і транспорту.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища на території міста та області у найближчі два дні, передає РЕДПОСТ.
Уночі 18 червня у Харкові та по всій області прогнозуються грози.
Удень 19 червня очікується посилення вітру – його пориви сягатимуть 15–20 м/с.
Синоптики наголошують, що така погода може негативно вплинути на діяльність енергетичних підприємств, роботу будівельних організацій, а також ускладнити пересування транспорту та роботу комунальних служб.
З огляду на потенційну загрозу, оголошено жовтий рівень небезпечності (I рівень).
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Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
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