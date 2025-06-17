17.06.2025 14:16 Рита Парфенова

Харків отримає понад 150 млн грн державної субвенції на укриття, житло для ветеранів і потреби освіти

Позачергова сесія Харківської міської ради затвердила зміни до бюджету громади на 2025 рік. Основні коригування пов’язані з надходженням міжбюджетних трансфертів і перерозподілом внутрішніх ресурсів.



Фото: ХМР

На позачерговому засіданні міської ради депутати підтримали зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік, передає РЕДПОСТ.

Зміни стали можливими завдяки додатковим міжбюджетним трансфертам, які були виділені місту, повідомили у Департаменті бюджету і фінансів.

Зокрема, Харків отримає:

▪️ 88,2 млн грн – на облаштування захисних укриттів у закладах середньої освіти, включно з військовими ліцеями та школами з посиленою військово-фізичною підготовкою;

▪️ 64,3 млн грн – субвенцію на виплату компенсації сім’ям учасників бойових дій для придбання житла;

▪️ 300 тис. грн – дотацію для компенсації витрат закладів освіти на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, було ухвалено рішення про перерозподіл коштів із вільного залишку та раніше затверджених призначень. Додаткове фінансування передбачено на:

▪️ 39,6 млн грн – оплату праці співробітникам комунальних підприємств та закупівлю необхідних матеріалів;

▪️ 100 млн грн – придбання пасажирського транспорту;

▪️ 60 млн грн – розміщення когенераційних установок;

▪️ 600 тис. грн – демонтаж аварійних житлових будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Програму розвитку та збереження зелених насаджень у Харкові на 2025–2030 роки ухвалили 17 червня під час позачергової сесії міськради.